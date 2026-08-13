Актрису Наталью Трубникову кремируют 14 августа

Кремация актрисы и балерины Натальи Трубниковой состоится 14 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Актрису кремируют в Хованском крематории в Москве. Прах артистки захоронят на Ваганьковском кладбище.

Балерина ушла из жизни на 72-м году. Она страдала болезнью Паркинсона. Тело актрисы обнаружила соседка Наталья, которая и рассказала, что состояние женщины ухудшилось после смерти ее супруга.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Натальи Трубниковой. Глава государства отметил, что артистка играла ярко, талантливо и мастерски владела профессией.

Наталья Трубникова стала известна после съемок в «Формуле любви», «12 стульях» и роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня».