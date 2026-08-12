«Очень любила его». Соседка Трубниковой рассказала о последних годах ее жизни

Вдова брата актрисы и балерины Натальи Трубниковой предлагала ей помощь, но получила отказ. Звезда сцены умерла 10 августа в Москве. Об этом сообщила Super.ru ее соседка Наталья.

После смерти супруга состояние Трубниковой резко ухудшилось. Она страдала от болезни Паркинсона, но последние годы отказывалась от помощи вдовы брата.

«Лариса предлагала Наташе переехать к ней, где она когда-то на Кутузовском жила. Но она отказывалась — лишь бы побыть одной. Кроме Толи, у нее больше мужчин не было, она очень любила его», — рассказала соседка артистки.

Трубникова умерла на 72-м году жизни в своей квартире, ее тело обнаружила соседка. Ее похоронят на Ваганьковском кладбище.