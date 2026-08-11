Похороны актрисы Натальи Трубниковой пройдут на Ваганьковском кладбище

Актрису и балерину Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью артистки.

Наталья Трубникова упокоится рядом с мужем, в фамильном месте. Похоронят артистку 14 или 15 августа.

Актриса умерла на 72-м году жизни. Балерина скончалась у себя дома: ее нашла соседка после того, как Трубникова перестала отвечать на звонки.

Наталья Трубникова стала известна после съемок в «Формуле любви», «12 стульях» и роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». В 2019 году, после смерти 96-летнего Владимира Этуша, она рассказывала о невероятном обаянии артиста.