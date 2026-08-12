Путин выразил соболезнования родным балерины Натальи Трубниковой

Президент России Владимир Путин обратился к родным и близким Натальи Трубниковой, выразив им глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной балерины. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что артистка многие годы своей жизни преданно служила киноискусству и Московскому академическому Музыкальному театру имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Трубникова играла ярко, талантливо и мастерки владела профессией.

Путин добавил, что удивительное обаяние, искренность и достоинство артистки снискали ей высокое признание и любовь зрителей.

«Светлая память об этой замечательной актрисе навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования», — сказал глава государства.

Балерина ушла из жизни на 72-м году жизни. Актриса страдала болезнью Паркинсона. Ее тело обнаружила соседка.