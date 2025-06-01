Актера из сериала «Плевако» обвинили в уклонении от армии

В отношении актера Всеволода Волнова, игравшего в сериале «Плевако», возбудили уголовное дело об уклонении от армии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

По его данным, Волнова в апреле призвали в армию, но на пункт отправки на военную службу он не приехал. Собеседник издания отметил, что против артиста возбудили дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Ранее в Сети появилась информация, что от армии скрывался звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный. За уклонение ему грозило до двух лет лишения свободы. По данным Mash, артист пытался симулировать сотрясение мозга, чтобы избежать армейской службы.

В мае агент актера Григорий Сухов подтвердил, что тот отправится служить. На призывной пункт Калюжный приехал на черном «Гелике» и под музыку из сериала «Солдаты».