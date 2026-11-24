Бывший муж блогера Лерчек, Артем Чекалин по прибытии к месту отбывания наказания сможет встречаться с родными. Об этом его адвокат Сергей Гуров сообщил 360.ru.

Юрист подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что его подзащитного этапировали в колонию. Он добавил, что пункт назначения останется неизвестным до прибытия заключенного, эту информацию не сообщают ни семье, ни адвокатам.

«Уголовно-исполнительный кодекс позволяет краткосрочные встречи и длительные свидания с родственниками, в том числе и с детьми», — отметил адвокат.

По его словам, пока нельзя сказать, отбудет ли Чекалин весь положенный срок.

«У нас же законом предусмотрено и условно-досрочное освобождение, и замена наказания. Все это будет зависеть от разных обстоятельств», — пояснил он.

Чекалина осудили на семь лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Дело его экс-супруги Валерии выделили в отдельное производство в связи с раком желудка.