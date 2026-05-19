Блогеры Лерчек и Чекалин продали недостроенный особняк стоимостью 870 млн рублей

Блогеры Лерчек и Артем Чекалин продали свой недостроенный особняк стоимостью почти миллиард рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Новый владелец объекта появился сразу после того, как Валерия Чекалина выплатила налоговой службе 175 миллионов рублей. Пока долг висел, сделки с недвижимостью были невозможны, но как только ограничения сняли, блогер и ее бывший супруг оперативно переоформили собственность.

По данным журналистов, новым собственником особняка в престижном поселке «Агаларов Эстейт» стал московский адвокат, который занимает должность управляющего в адвокатском бюро, а также владеет компанией, специализирующейся на юридических услугах.

Ранее из всей недвижимости у него была только квартира площадью 63 квадратных метра на севере Москвы стоимостью около 20 миллионов рублей, но два года назад он ее продал.

Теперь юрист владеет роскошной виллой площадью 2200 квадратных метров по проекту известного дизайнера. Особняк расположен на участке в 56 соток. Согласно плану, в доме предусмотрены бассейн, кинозал, собственная кальянная и массажная, две кухни, гостиная размером с крупную квартиру (300 «квадратов») и отдельное жилье для прислуги.

Первоначально за участок просили 810 миллионов рублей, но несколько дней назад цена внезапно выросла на 60 миллионов — до 870.

Ранее появилась информация, что Лерчек приступила к четвертому курсу химиотерапии. К блогеру обратилась певица и телеведущая Ольга Бузова, пожелав скорейшего выздоровления.