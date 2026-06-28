«Когда пропал бизнес, пропало все». Лерчек объяснила развод с Артемом Чекалиным

Блогер Валерия Чекалина заявила, что развод с мужем стал следствием развала бизнеса. По ее словам, с Артемом они жили как бизнес-партнеры. Об этом Лерчек рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец, запись опубликовали на видеоплатформе YouTube .

«Между нами не было романтических отношений, мы жили просто как друзья, а потом — как бизнес-партнеры. И когда пропал бизнес, пропало все», — поделилась Чекалина.

Блогерша призналась, что на раннем этапе брака Артем открыл перед ней новые возможности, так как был более состоятельным. Лерчек заявила, что благодарна экс-супругу, но отметила, что вернула ему все с лихвой.

Поведение блогерши вызвало сомнение в ее тяжелом заболевании — ей поставили диагноз рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и легких, она ослепла на правый глаз. В марте суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей, прокуратура настаивает на повторной медицинской экспертизе.