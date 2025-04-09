Ефремов тайно вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов, которого сегодня освободили из белгородской колонии, вышел из нее втайне от журналистов. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке установленном и отбыл по месту своей регистрации — в Москву», — заявил адвокат артиста Юрий Падалко.

Он отметил, что новости о выезде из колонии на реанимобиле — фейк. При этом проблемы со здоровьем у звезды действительно есть, в столице он пройдет обследование в больнице. Ефремов страдает от легочного заболевания и ему не смогли оказать необходимую помощь в тюрьме.

Когда актер вылечится, то вернется к съемкам.

«Он талантливый артист очень, любит свою профессию, он по ней сильно скучал», — объяснил юрист.

Падалко не рассказал, в какое время Ефремов покинул территорию колонии. Он отметил, что сейчас его подопечный едет в Москву, и у него «все хорошо».

По мнению экс-адвоката актера Андрея Алешкина, Ефремов вышел по УДО, так как ему никто не препятствовал.

«Потерпевшие не обжаловали, а могли. Не знаю и не могу сказать на сколько Ефремов исправился, но спасибо нужно сказать семье Захаровых», — добавил юрист.

В марте прошлого года актер отбыл половину срока за пьяное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Суд одобрил его прошение об условно-досрочном освобождении.