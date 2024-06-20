«Зрение двоится». Семья из Казани подхватила ботулизм из-за салата лобио

Визажист из Казани Александра Хавронина оказалась на больничной койке из-за салата лобио с фасолью, заказанного в сервисе доставки «Кухня на районе». Ботулотоксином также заразились муж и мать пострадавшей. Она рассказала 360.ru о своем самочувствии.

По словам Александры, на прошлой неделе она заказала в службе доставки салат лобио с фасолью. Первые признаки недомогания появились через 30 часов.

«Головокружение и раздваивание, зрение двоится», — рассказала собеседница 360.ru.

К врачу она обратилась через двое суток после заказа салата. Ей поставили диагноз ботулизм и госпитализировали. Ботулизм также выявили у мужа и мамы женщины, но у них болезнь протекает в более легкой форме.

В больнице Хавронина находится уже несколько дней. У нее до сих пор нарушена речевая функция. Но женщина не унывает и каждый день записывает видео, проверяя прогресс в восстановлении речи.