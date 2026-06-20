Доктор Мясников рассказал, как нужно питаться, чтобы сохранить красоту

Чтобы сохранить красоту, необязательно сидеть на диетах — важно правильно выбирать продукты питания. Об этом рассказал «Вестям» президент ГКБ №71 имени Жадкевича, врач-кардиолог Александр Мясников.

Он заявил, что продукты делятся на две категории: провоцирующие воспаление и старение кожи и снимающие их.

«Колбасы, другие виды переработанных мясных продуктов, чипсы, пирожные, все фруктовые соки, все газированные напитки — это то, что провоцирует воспаление», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что в рацион должны входить белок и клетчатка. Среди обязательных продуктов Мясников назвал орехи, оливковое масло, бобовые и мясо, а также овощи зеленого цвета.

Ранее он рассказал о новых стандартах по холестерину в крови, предложенных американскими специалистами.