Всегда мало. Путин назвал максимально возможную продолжительность жизни

Президент России Владимир Путин уверен, что даже 150 лет мало для жизни. Он заявил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», что важней не количество прожитых лет, и качество.

Глава государства напомнил, что правительство постоянно ставит перед собой цели по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Путин заявил, что это правильный подход, но важнее не количество, а качество прожитых лет.

«Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда», — сказал глава государства.

По мнению Путина, главный вопрос не в том, сколько прожить, а как это сделать, зачем и ради чего. На эти вопросы отвечают традиционные ценности.

Ранее президент призвал увеличить количество рыбы в рационе россиян. По его словам, в странах с высокой продолжительностью жизни люди ели больше морепродуктов.