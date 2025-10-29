Путин заявил, что россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов

Россияне пока потребляют меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендует Минздрав, написало РИА «Новости» . Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в режиме ВКС.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом», — сказал президент.

По его словам, сейчас потребление составляет около 24 килограмма на человека в год, тогда как норму необходимо повышать — в странах с высоким уровнем потребления рыбы отмечается большая продолжительность жизни.

Путин подчеркнул, что вопрос питания носит системный характер и напрямую связан со здоровьем нации. Глава государства отметил, что Россия обладает уникальными запасами биоресурсов, и важно наладить не только добычу, но и переработку и логистику. При этом приоритет должен быть за внутренним рынком — продукция должна поступать на прилавки по доступным ценам.

В сентябре на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин уже говорил, что россияне потребляют меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендует Минздрав.