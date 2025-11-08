В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

Научно-исследовательский центр Lonvi Biosciences, расположенный в Китае, разрабатывает таблетки, которые могут продлить жизнь человека до 150 лет. Препарат основан на экстракте виноградных косточек, сообщила The New York Times .

«Прожить до 150 лет — определенно реальная цель. Через несколько лет это станет реальностью», — заявил главный технолог компании Лю Цинхуа.

Разработки ведутся на основе исследований шанхайских ученых. По их утверждениям, в косточках винограда содержится такое вещество, как процианидин C1 (PCC1). Он способен увеличивать продолжительность жизни мышей в общей сложности на 9,4% и продлевать их жизнь с начала применения на 64,2%.

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов заявлял, что увеличение средней продолжительности жизни людей невозможно без прогресса в геронтологии.