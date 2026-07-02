Врачи нашли в мозге испанца личинки свиного цепня

В Испании у мужчины в мозге нашли личинки свиного цепня

Испанские врач нашли в мозге 60-летнего мужчины личинки свиного цепня, хотя сначала заподозрили метастатический рак. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Пациент из Кастельона обратился к медикам после двух недель усиливающейся головной боли и изменений в поведении. Обследование показало множественные поражения мозга и сильный отек, из-за чего врачи предположили метастазы.

Однако первичную опухоль в других органах не нашли. МРТ показало, что образования оказались кистами со структурами паразита внутри. Анализы подтвердили нейроцистицеркоз.

Это заболевание развивается после попадания в организм яиц свиного цепня. Чаще всего заражение происходит через загрязненные продукты, воду или нарушение гигиены.

Пациент получил противопаразитарные препараты и стероиды для снижения воспаления и отека мозга, его жизни ничего не угрожает.

Ранее китайские врачи во время операции обнаружили в мозге пациентки восьмисантиметрового червя. Паразита извлекли хирургическим путем.