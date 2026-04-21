Врачи нашли в мозге китаянки червя длиной восемь сантиметров

South China Morning Post: у пенсионерки из Китая в мозге обнаружили паразита

В Китае врачи обнаружили паразита в мозге у 61-летней женщины и удалили его во время операции. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

По данным издания, жительница провинции Гуандун долгое время страдала от онемения, озноба и судорог, которые постепенно усиливались. Причину ее состояния не могли установить в течение многих месяцев, пока невролог не заметил на снимке МРТ след. Доктор предположил, что его оставил движущийся паразит.

Во время операции хирурги извлекли из мозга пациентки живого червя длиной около восьми сантиметров. Медики решили, что это личинка ленточного червя Spirometra, вызывающего редкое заболевание спарганоз.

Позже женщина рассказала, что могла заразиться еще в детстве. Мать однажды использовала народный метод лечения и приложила к ее больному зубу лапку пойманной лягушки. Кроме того, пациентка часто пила сырую родниковую воду и пробовала змеиное вино.

После операции состояние женщины заметно улучшилось. Специалисты отметили, что личинки таких паразитов могут десятилетиями перемещаться по тканям организма, поэтому симптомы долго остаются незаметными.

