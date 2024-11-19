Врач рассказал, почему нельзя увлекаться капустой, тыквой и свеклой

Поедание свеклы, тыквы, капусты и томатов в больших количествах вызовет проблемы с пищеварением из-за нитратов и лектинов. Диетолог-нутрициолог София Кованова сообщила об этом сайту aif.ru .

«Свекла, тыква и капуста содержат большое количество нитратов, особенно в хвостиках овощей и рядом с ними. Если хорошо обработать и немного съесть, проблемы не будет, но если переесть, могут возникнуть негативные последствия для пищеварения», — сказала она.

Кованова предупредила, что злоупотребление этими продуктами чревато метеоризмом, дефицитом ферментов и нарушением функции поджелудочной железы. Она добавила, что свекла и тыква, особенно после запекания и варки, противопоказаны диабетикам из-за высокого гликемического индекса.

Еще одним продуктом, который при бесконтрольном употреблении нарушит пищеварение, врач назвала помидор. По словам Ковановой, из-за лектина этот овощ плохо переносится желудочно-кишечным трактом, может вызвать аллергию и спазмы.

На фоне роста цен на икру в России подскочил спрос на мидии, кальмары и гребешки. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев объяснил это трендом на маленькие радости.