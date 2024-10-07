Биолог Лялина: тыква помогает сохранить молодость и улучшить зрение

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных свойствах тыквы. Так, продукт положительно влияет на состояние сердца и сосудов, отметила эксперт в беседе с «Известиями».

По ее словам, витамин A в составе помогает улучшить зрение, особенно в условиях плохой освещенности. Кроме того, оранжевые плоды содержат витамин C и антиоксиданты, которые являются незаменимыми помощниками в замедлении процессов старения.

Тыква также помогает укрепить иммунитет и имеет очищающие свойства. Семена овоща используются как глистогонное средство, добавила биолог.

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