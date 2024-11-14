Россияне начали снимать стресс кальмарами и гребешками

РБК: в России подскочил спрос на мидии, кальмары и гребешки

Россияне стали чаще покупать моллюсков. Продажи осьминогов, кальмаров, мидий и гребешков за семь месяцев выросли в натуральном выражении на 19% по сравнению с прошлым годом, сообщил РБК .

В денежном выражении в сравнении с 2023 годом продажи увеличились на 25%.

В аналитической компании NTech рост популярности блюд с моллюсками связали с ростом доходов россиян. По мнению экспертов, потребители стремятся разнообразить свое меню «интересными и необычными» продуктами.

Еще одной причиной для возросшего спроса на моллюсков мог стать тренд «на маленькие радости» на фоне стресса, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Также на ситуацию на рынке могло повлиять подорожание рыбы и креветок, отметили в компании-импортере морепродуктов Defa Group.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заверил россиян, что красная рыба и икра не подорожают к Новому году. По его словам, цены повышают благодаря спекуляциям и слухам.