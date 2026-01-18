Врач рассказал, как не заболеть после крещенских купаний

Врач Коробейников: после купания в проруби следует хорошо растереться полотенцем

Купание в ледяной воде на Крещение всегда несет с собой определенные риски, но избежать переохлаждения можно, если после выхода из проруби хорошо растереться полотенцем. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.

«Стоит раздеваться непосредственно перед окунанием. После того, как окунулись, — хорошенько растереться полотенцем и надеть теплые и сухие вещи», — сказал он.

Врач также посоветовал после купания в проруби зайти в теплое помещение. Это также поможет согреться и избежать переохлаждения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в проруби на Крещение составит +1…+4 градуса.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что самые сильные морозы в ночь на 19 января ударят в Иркутской области и Забайкальском крае. Ночью температура воздуха ожидается -30…-40 градусов.