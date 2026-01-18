Метеоролог раскрыл температуру воды в купелях на Крещение

На Крещение температура воды в проруби составит примерно +1...+4 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура воды подо льдом — +4 градуса, но это обычная ситуация, +1...+4 градуса. Она более-менее стандартная везде», — отметил метеоролог.

Педиатр Научно-исследовательского клинического института детства Ксения Гусарова ранее предупредила родителей, что детям до трех лет нельзя окунаться в прорубь из-за несовершенной системы терморегуляции. Нежелательно также беременным, школьникам до 12 лет, людям с хроническими заболеваниями или простуженным погружаться в ледяную воду.

По словам эксперта по анатомии Алексея Решетуна, 99% людей вообще не подготовлены к погружению в прорубь. Неизвестно, как именно отреагирует их организм на холод, причем проблемы могут возникнуть даже у тех, кто на здоровье не жалуется.