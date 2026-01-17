Самые сильные морозы ударят в крещенскую ночь в регионах Сибири

Метеоролог Макарова: морозы до −40 градусов ударят в Забайкалье в Крещение

Иркутская область и Забайкальский край станут рекордсменами по морозам наступающей крещенской ночью. Температура там опустится до −35...−40 градусов. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она подчеркнула, что морозы вступят в полную силу во всех сибирских регионах.

«Якутия, юго-запад Сибирского округа — Омская, Томская, Тюменская области. Это регионы, в которых температура −31...− 36 ночью, −24...−29 днем», — сказала Макарова.

Она добавила, что самые сильные холода ожидаются на юго-западе Дальневосточного округа, в Забайкальском крае и Иркутской области, где столбики термометров ночью опустятся до −30...−40 градусов. Дневная температура останется в промежутке −28...−33.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Михаил Леус ранее заявил, что пик морозов в Москве и Московской области придется на крещенскую ночь.

Он подчеркнул, что уже днем в воскресенье температура начнет незначительно повышаться.