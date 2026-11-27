Men’s Health: чай и шоколад защищают артерии во время длительного сидения

Растительные флавоноиды из шоколада, чая и яблок помогают сохранить эластичность сосудов при малоподвижном образе жизни. Об этом рассказал профессор Королевского колледжа Лондона врач Тим Спектор журналу Мужское здоровье .

Он рассказал об исследовании, в котором здоровым молодым мужчинам давали какао и просили их сидеть в течение двух часов.

У группы, выпившей шоколад с низким содержанием флаванолов, заметно снизилась эластичность сосудов. У тех, кто получил насыщенный флаваноидами напиток, этого не произошло. Таким образом, шоколад, яблоки и чай помогают сберечь сердечно-сосудистую систему при гиподинамии.

«Но это не означает, что какао заменяет физические упражнения. Регулярные подъемы, прыжки и прогулки по-прежнему являются лучшим, что вы можете сделать», — подчеркнул Спектор.

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