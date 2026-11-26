При составлении ежедневного рациона специалист рекомендует ориентироваться на средиземноморский тип питания и принцип гарвардской тарелки. Согласно этой модели, половину порции должны занимать овощи и зелень, четверть — источники белка, например рыба, мясо или бобовые, оставшуюся часть — продукты, содержащие сложные углеводы. Такой подход помогает сделать питание сбалансированным без подсчета калорий.

«По поводу профилактики заболеваний, конечно, каждый пациент должен помнить о том, что прохождение диспансеризации предотвращает многие заболевания, в том числе и заболевания желудочно-кишечного тракта. Важно помнить про проведение планового эндоскопического исследования толстого кишечника и желудка. Именно своевременное обследование предотвращает многие заболевания, в том числе и онкологические», — подчеркнула Анна Логинова.

Для получения направления на эндоскопическое исследование необходимо обратиться к терапевту, который при наличии показаний направит пациента к гастроэнтерологу. Выявить возможные нарушения также помогают лабораторные исследования, проводимые в рамках диспансеризации, включая анализ кала на скрытую кровь и анализы крови.