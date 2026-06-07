Врач раскрыл главные опасности «тихого» инфаркта

Безболевой инфаркт может оказаться опаснее классического сердечного приступа, поскольку человек не сразу понимает, что произошло, и не обращается за медицинской помощью. Об этом рассказала кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Валентина Байдина в интервью Lenta.ru .

По словам врача, при обычном инфаркте с выраженной болью пациент быстрее вызывает скорую, что позволяет вовремя восстановить кровоток и начать лечение.

«В случае „тихого“ инфаркта этого не происходит, из-за чего на сердце формируется рубец, развивается нарушение сократимости миокарда, что в дальнейшем приводит к хронической сердечной недостаточности», — объяснила специалист.

Она предупредила, что при безболевом инфаркте сохраняется вероятность острых осложнений, среди которых аритмия, кардиогенный шок и отек легких. В группе повышенного риска — люди, страдающие сахарным диабетом.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал о смертельной опасности нестабильного сердцебиения. По его словам, в России живут более двух миллионов человек с мерцательной аритмией, лишь каждый третий из них осознает серьезность заболевания.