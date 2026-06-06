Кардиолог предупредил россиян о смертельной опасности аритмии

Кардиолог Кокин: от аритмии ежегодно умирает более 300 тысяч россиян

Общее число россиян с мерцательной аритмией составляет более двух миллионов человек. При этом только каждый третий из них осознает смертельную опасность нестабильного сердцебиения. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил кардиолог и кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

Он подчеркнул, что недооценивать опасность аритмии ни в коем случае нельзя.

«Нарушение ритма связано почти с четырьмя из 10 смертей от инсульта и примерно с тремя из 10 случаев инфаркта», — сказал Кокин.

Кардиолог добавил, что ежегодно аритмия становится причиной смерти более 300 тысяч человек, треть из которых — в возрасте от 30 до 64 лет.

В конце апреля академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко поставил сердечно-сосудистые заболевания на первое место среди самых смертельных на ближайшие пять лет. Он подчеркнул, что второе и третье места по количеству летальных исходов остаются за онкологическими и эндокринными болезнями.