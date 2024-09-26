Врач назвал причину развития множественного рака на фоне смерти Мадянова

В организме одного и того же человека могут развиться несколько злокачественных опухолей, не являющихся метастазами. Такое явление называется первично-множественным раком и возникает из-за генетической предрасположенности, сообщил RuNews24.ru заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Имянитов.

По его словам, такие случаи в онкологии фиксируют довольно редко. Имянитов сообщил, что у пациентов развивались одновременно не более двух независимых опухолей, а последовательно — три-четыре и более. Болезнь развивалась индивидуально, независимо от пола и возраста человека.

«Первично-множественный рак связан с наследственной предрасположенностью, когда от родителей достается определенная генетическая мутация. Также влияют факторы риска — внешние канцерогены, которые продолжают воздействовать на организм», — сказал профессор.

От рака умер актер театра и кино Роман Мадянов. Врачи планировали пересмотреть на консилиуме тактику его лечения. Артиста похоронят 27 сентября в Раменском городском округе.