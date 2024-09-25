Стали известны планы врачей по лечению Мадянова

Врачи планировали обсудить на консилиуме новую тактику лечения актера театра и кино Романа Мадянова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, медики хотели госпитализировать артиста для очередного курса химиотерапии. Ему поставили диагноз рак легких. В течение всего года Мадянов лежал в больнице каждый месяц.

Сын Мадянова Роман сообщил, что состояние отца из-за серьезного недуга ухудшилось недавно, но он продолжал сниматься. По словам Романа, когда актеру стало плохо, он успел присесть, после чего скончался. Родные Мадянова сразу вызвали скорую, но медикам оставалось констатировать смерть.

Предварительной причиной смерти Романа Мадянова названа прогрессирующая злокачественная опухоль легкого. Заслуженного артиста России похоронят 27 сентября на кладбище села Малахово в Раменском городском округе.