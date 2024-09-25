Умер актер Роман Мадянов

«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба с удовольствием шла к тебе на удочку! Любовь к тебе — всенародная. Рома, царствия тебе небесного!» — написала она.

Стриженова добавила, что каждый рассказ из уст Мадянова доводил слушателей до исступления.

«Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо! Какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел. Как же тяжело принять эту новость», — добавила она.

Telegram-канал Shot уточнил, что причиной смерти Мадянова стало онкологическое заболевание. Весной 63-летнему артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого.

Роман Мадянов запомнился большому кругу зрителей по ролям в сериалах «Штрафбат» «Солдаты» и «Домашний арест», фильмам «Левиафан», «Весенние перевертыши» и другим. Он заслуженный артист Российской Федерации и четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.