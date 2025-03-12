Врач назвал особо полезный продукт для пожилых

Пожилые люди часто страдают запорами. Справиться с этой проблемой помогут семена льна, сообщила РИА «Новости» гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

«Этот продукт как раз таки участвуют в борьбе с запорами, в борьбе с метеоризмами, улучшает опорожнение каловых масс из кишечника, вследствие чего неприятные симптомы ослабевают или даже при длительном употреблении семян льна уходят», — сказала она.

Врач посоветовала добавлять семена льна в готовые блюда или есть отдельно, предварительно замочив в горячей воде. Единственным противопоказанием Багатова назвала дивертикулярную болезнь ободочной кишки, при которой этот продукт может вызвать воспаление.

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