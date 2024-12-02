Диетолог Инна Пичугина назвала продукты для снижения артериального давления

Правильное питание поможет предотвратить инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания, говорит главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она назвала продукты, которые способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина.

Основа здорового рациона — овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 400 граммов в день.

Важно исключить из рациона трансизомеры жирных кислот (ТЖК) — твердые маргарины. Они способствуют повышению уровня плохого холестерина и риска развития атеросклероза, инсульта, инфаркта. Жиры этого типа входят в состав многих мучных продуктов и кондитерских изделий промышленного производства.

Напротив, важно включать в рацион полезные полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего Омега-3. Они содержатся в некоторых сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна, грецких орехах.

«Для профилактики болезней сердца и сосудов рекомендовано снижение потребления соли до пяти граммов в день. Это одна чайная ложка. Поваренную соль лучше заменить на йодированную», — добавила Инна Пичугина.

По ее словам, тарелка здорового питания на половину состоит из овощей и фруктов, на четверть — из мяса или рыбы, еще на четверть — из круп, изделий из цельнозерновой муки и твердых сортов пшеницы. В каждый прием пищи необходимо включать 200-250 миллилитров несладких напитков. Употребление сладких, как и сахара в любых других проявлениях, следует ограничить.