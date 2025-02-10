Хирург Некрасов: индекс массы тела больше 25 увеличивает риски инфаркта на 8-10%

Один из самых опасных мифов, связанных со здоровьем сердца, — это убеждение в том, что заболевания сердечно-сосудистой системы касаются только пожилых людей. На самом деле проблемы с сердцем могут начаться даже у молодых. Развитие недуга ускоряют вредные привычки, стресс, курение и употребление алкоголя. Об этом рассказал Life.ru сердечно-сосудистый хирург высшей категории, заведующий дневным стационаром НКЦ 2 РНЦХ Дмитрий Некрасов.

Доктор добавил, что каждый лишний килограмм сверх индекса массы тела 25 увеличивает нагрузку на главный орган, повышая риск инфаркта. У женщин риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 8%, а у мужчин — на 10%.

Существует также заблуждение о том, что все жиры вредны для сердца. Насыщенные жиры животного происхождения действительно способствуют отложению атеросклеротических бляшек в сосудах, включая коронарные артерии. А растительные жиры и рыбий жир, содержащий омега-3, снижают уровень «плохого» холестерина и защищают от болезней сердца. Злоупотреблять ими не стоит.

Некоторые считают, что укрепить сердце можно только при помощи интенсивных тренировок, но это не так. Умеренная физическая активность, например, ходьба, плавание или езда на велосипеде, гораздо полезнее для органа. Также хороши занятия на велотренажере и прогулки на свежем воздухе.

Врач Некрасов развенчал еще один миф — отказ от курения не спасет от инфаркта, потому что курение само по себе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 70 раз. После отказа от этой привычки организм постепенно восстанавливается, особенно если сочетать это с физической активностью и правильным питанием.