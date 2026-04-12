Врач назвал две категории людей, подверженных проблемам с щитовидкой

Заболеваниям щитовидной железы больше подвержены женщины, но после 50 лет возрастает риск и у мужчин. Руководитель программы обучения по специальности «эндокринология» департамента ординатуры и дополнительного образования Школы медицины и наук о жизни ДФУ Алла Морозова сообщила об этом РИА «Новости» .

«Все эндокринные заболевания действительно чаще встречаются у женщин. То есть женщины более склонны и к заболеваниям щитовидной железы. <…> Мужчинам после 50 лет также можно рекомендовать регулярный скрининг», — сказала она.

Морозова посоветовала обследоваться при резком наборе либо потере веса, женщинам — при планировании беременности, во время нее и после. В возрасте после 35 лет скрининг следует проходить раз в четыре-пять лет.

Независимо от пола нужно обследоваться людям, которые принимают онкологические и кардиологические препараты. Для профилактики Морозова предложила отказаться от курения, употреблять йодированную соль, принимать калия йодид при риске дефицита.

На проблемы с щитовидной железой может указывать хроническая усталость, сообщила ранее врач-терапевт Надежда Чернышова. Среди них гипотиреоз и диабет.