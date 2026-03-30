Диетолог Цуканова порекомендовала добавлять белковые продукты в каждый прием пищи

Иногда чашка утреннего кофе не способна обеспечить необходимый заряд бодрости, особенно в темные зимние дни. Однако даже весной не всегда удается ощутить прилив сил с самого утра. Врач-диетолог Анна Цуканова рассказала KP.RU , что кофе быстро повышает уровень энергии, но эффект от него кратковременный и часто сопровождается последующим спадом.

Если завтрак ограничивается только кофе или продуктами с быстрыми углеводами, то уровень сахара в крови сначала резко повышается, а затем падает, что формирует «энергетические качели». В результате периоды активности сменяются упадком сил, а продуктивность снижается.

Диетологи рекомендуют добавлять белковые продукты в каждый прием пищи. Утром это может быть омлет или каша с кусочком сыра, а также бутерброд с нежирным мясом или рыбой.

«Вкусный и оптимальный по содержанию полезных веществ завтрак — это бутерброд с цельнозерновым хлебом, авокадо и рыбой», — объясняет Анна Цуканова. Рыба и авокадо содержат полезные полиненасыщенные жиры, которые усваиваются постепенно, обеспечивая равномерное поступление энергии. Это помогает избежать резких скачков сахара и дольше сохранять работоспособность.

Также эксперт отмечает важность йода, содержащегося в морской рыбе, который поддерживает работу щитовидной железы и влияет на уровень энергии.

Помимо правильного завтрака, утренняя бодрость зависит от простых, но важных ритуалов. Эксперты KP.RU советуют ложиться спать в одно и то же время, не ставить несколько будильников, делать зарядку и не пренебрегать завтраком.