Терапевт Чернышова рассказала, какие болезни может скрывать усталость

Усталость может быть как естественным состоянием после физических или умственных нагрузок, так и признаком серьезного заболевания. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life.ru , на какие симптомы стоит обратить внимание.

Нормальная усталость — это реакция организма на дневную активность. Однако некоторые признаки могут указывать на развитие хронического заболевания. Чем раньше их обнаружить, тем легче будет лечение.

На возможные проблемы со здоровьем могут указывать следующие симптомы:

— Усталость не проходит после отдыха и выходных. — Сил нет уже с утра, сразу после пробуждения. — Трудно выполнять привычную работу. — Нет желания заниматься тем, что раньше радовало.

Кроме того, специалист отметила, что есть и другие тревожные признаки, нехарактерные для здорового человека: непонятные боли, небольшое повышение температуры, одышка, нарушения сна, депрессивные состояния.

Какие заболевания могут скрываться под маской усталости?

— Эндокринные заболевания: гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), сахарный диабет. — Заболевания сердечно-сосудистой системы: миокардит (воспаление сердечной мышцы). — Онкологические заболевания. — Хронические инфекции: цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр. — Депрессия. — Синдром хронической усталости. — Железодефицитная анемия.