Врач назвал болезнь, которая появится из-за отказа от завтрака

Пропуск приема пищи может спровоцировать образование камней в желчном пузыре. Особенно важен завтрак, так как утром организму необходимы питательные вещества, сообщил РИА «Новости» врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов.

«Что будет, если длительное время пропускать завтраки? Лица, которые пропускают завтрак, обед или ужин и едят один-два раза в день, подвергаются высокому риску формирования желчнокаменной болезни», — предупредил он.

При нормальном режиме питания утром организм человека, по словам Ибрагимова, получит из пищи жиры, белки, углеводы, витамины, клетчатку и другие полезные вещества. Поэтому важно не пропускать завтрак.

Ранее ученые из Бингемтонского университета выяснили, что регулярный завтрак поможет мозгу адаптироваться к стрессу. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина сообщила, что он также снизит тревожность за счет контроля уровня кортизола.