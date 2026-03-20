Medical Xpress: регулярный завтрак, качественный сон и физическая активность повышают психологическую гибкость

Журнал Medical Xpress опубликова результаты исследования американских ученых из Бингемтонского университета. Они доказали, что регулярный завтрак, качественный сон и физическая активность формируют психологическую гибкость, помогая мозгу лучше справляться с негативными эмоциями и адаптироваться к переменам, сообщили «Известия» .

Психологическая гибкость — это способность человека адаптировать свои мысли, эмоции и поведение к меняющимся условиям.

«Возможно, вы знаете кого-то, кто сохраняет спокойствие в стрессовых ситуациях. Такого человека можно встретить, когда он опаздывает на рейс и вместо паники спокойно адаптируется к ситуации», — объяснила ведущий автор исследования, доцент кафедры здоровья и благополучия Лина Бегдаче.

Ученые опросили 400 студентов колледжей и выяснили, что завтрак пять и более раз в неделю повышает психическую устойчивость. Сон менее шести часов, употребление фастфуда и отсутствие спорта ведут к ригидности мышления и неспособности справляться с трудностями.

Даже 20 минут физической активности положительно влияют на ментальное состояние. Также исследователи отметили пользу регулярного приема рыбьего жира. Здоровый образ жизни создает биологическую базу для когнитивной перестройки.