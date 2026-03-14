Диетолог Дианова посоветовала вдумчиво подходить к выбору доставки готовой еды

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с RT поделилась мнением о возможности питания готовыми блюдами.

Врач отметила, что сервисы предлагают разные подходы, такие как снижение веса, его удержание, рост массы и так далее. Однако среди множества вариантов нет ни одного идеального и полностью сбалансированного.

Она также обратила внимание на необходимость разделения емкостей для разных видов продуктов. Например, свежий салат не должен находиться рядом с горячим блюдом, так как это нарушает пищевые потоки.

По словам эксперта, готовая еда может помочь наладить режим питания, что может уберечь от лишнего веса и желчнокаменной болезни. Однако важно вдумчиво подходить к выбору поставщика готовых блюд и при необходимости советоваться со специалистами.