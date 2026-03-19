Эндокринолог Хайкина отметила, что сбалансированный завтрак помогает снизить стесс и уменьшить тягу к сладкому

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru» , что утренний прием пищи может оказать значительное влияние на самочувствие человека в течение дня.

По мнению специалиста, сбалансированный завтрак, включающий белки, жиры и углеводы, помогает снизить тягу к сладкому, стабилизировать уровень энергии и контролировать аппетит.

«Плотный завтрак позволяет дольше сохранять чувство сытости и избегать лишних перекусов», — привел слова Хайкиной сайт «Известия».

Кроме того, утренний прием пищи способствует восстановлению уровня глюкозы после сна, что улучшает концентрацию и память. Завтрак также влияет на уровень стресса: при его отсутствии повышается уровень кортизола, что усиливает тревожность.