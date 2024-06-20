Внимание, ботулотоксины! На что обратить внимание при покупке консервов

В летнее время риск заболеть ботулизмом увеличивается. Плохая термическая обработка, недостаточное количество соли или уксуса могут привести к появлению опасных бактерий в продуктах. На что обратить внимание при покупке консервированной еды, рассказала 360.ru диетолог Дарья Русакова.

Продукты должны проходить максимальную термическую обработку. Именно это поможет избежать многих проблем, отметила диетолог.

«Так как большое количество организаций предоставляют готовые продукты, блюда, сложно всех их проверить. Вакуумация, наверняка, не всегда технологически соблюдается. Поэтому вероятность в летнее время отравиться готовыми блюдами возрастает. В процессе ненадлежащей транспортировки и хранения в теплое время велика вероятность, что блюдо испортится», — заметила она.

По словам собеседница 360.ru, питаясь даже в хороших ресторанах, можно получить токсикоинфекцию или бактериальное отравление. Основа хорошего блюда — правильная термическая обработка.

Русакова подчеркнула, что токсины ботулизма активно развивается в анаэробной среде — там, где нет кислорода. В случае с массовым отравлением людей в нескольких российских регионах салаты содержали кукурузу и фасоль. Диетолог предположила, что, скорее всего, бактерия распространилась из-за консервированных продуктов, которые и стали потом компонентами для блюда.

«Обычно, если ботулотоксин поразил консервы, то это будут вздутые банки», — уточнила Русакова.

Она добавила, что бактерии попадают в продукты из воды и почвы. И даже консервируя еду в домашних условиях, можно «занести» туда токсины. Если плохо помыты овощи, недостаточно термически обработаны, мало соли или уксуса, то высока вероятность образования этой инфекции, резюмировала диетолог.

Людей с ботулизмом начали госпитализировать в конце прошлой недели. Как сообщили в Роспотребнадзоре, все пациенты ели «Салат Лобио» из доставки «Кухня на районе». Предварительно, источником стала используемая в блюде фасоль.