После случаев ботулизма в Москве сожгли 20 тонн зараженных продуктов

Специалисты Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования о вспышке ботулизма среди москвичей изъяли продукты, опасные для здоровья покупателей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления надзорного ведомства.

Всю продукцию привезли на мусоросжигательный завод для уничтожения. По последним данным, таким образом уже обезвредили 20 тонн неликвидной еды. Работа по ликвидации опасных продуктов продолжается.

Госпитализация москвичей с подозрением на ботулизм началась в конце прошлой недели. По данным Роспотребнадзора, все отравившиеся ели «Салат Лобио» из доставки «Кухня на районе». По предварительным данным, источником ботулотоксина стала используемая в блюде фасоль.

Следователи завели уголовное дело о предоставлении некачественных услуг. В рамках расследования задержали генерального директора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и директора компании поставщика продуктов «Савон-К» Владимира Шина. Суд отправил всех трех фигурантов под домашний арест.

Еще одним задержанным стал повар компании-поставщика Карим Норматов. По данным следствия, его задержали при попытке отъезда из России. По ходатайству следователя суд отправил его в следственный изолятор до 15 августа.