Инфекционист Васильева рассказала, что при подозрении на заражение ботулизмом нужно сразу обратиться к врачу

В России из-за заражения ботулизмом госпитализировали уже почти 200 человек. Что делать при подозрении на инфекцию, «Петербургскому дневнику» рассказала врач-инфекционист, заведующая 5-м инфекционным отделением Больницы Боткина Юлия Васильева.

Она напомнила, что у ботулизма нет ни цвета, ни запаха. Но это тяжелое заболевания, которое нередко заканчивается летальным исходом, если сразу не обратиться к врачу.

«Ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к остановке дыхания из-за нарушения иннервации мышц», — отметила врач.

Она добавила, что заразиться можно через консервы, в соленую или копченую рыбу или колбасу. Также опасность представляют и грибы. Врач напомнила, что при первых симптомах пищевого отравления надо сразу обратиться к врачу.

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