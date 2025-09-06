В Роспотребнадоре рассказали о случаях холеры в России

За последние три года в России не зарегистрировали ни одного случая заражения холерой. Инфицированные люди приезжали из зарубежья, сообщила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, во многих странах распространение холеры стало очень серьезной проблемой. Российские специалисты увидели опасную тенденцию еще в 2022 году, после чего Попова издала постановление о дополнительных мерах по противодействию инфекции.

«То есть мы начали загодя, поэтому мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения. Чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то — такого у нас нет», — сказала она.

Ранее возбудителя холеры, бактерию Vibrio cholerae, нашли в водоемах Турции. Она вызывает рвоту, диарею, судороги и сильное обезвоживание. Для профилактики туристам посоветовали делать прививки, следить за качеством еды и напитков.