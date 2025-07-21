Привезу тебе холеру из Турции. Что такое бактерия Vibrio и как она подкарауливает туристов?

Врач Фишкин предупредил о риске летального исхода из-за заражения Vibrio

Mirjam Schmitt/dpa
Фото: Mirjam Schmitt/dpa/www.globallookpress.com

Туристам в Турции не позавидуешь — в ее водах нашли опасную бактерию Vibrio. Какие болезни она вызывает, стоит ли ее бояться, как обезопасить себя и не испортить отпуск — в материале 360.ru.

Что такое бактерия Vibrio

Это опасная морская бактерия рода грамотрицательных. Включает в себя более 100 видов. Обитает в соленой и солоноватой воде. Наткнуться на нее можно в Средиземном, Эгейском, Мраморном морях, Мексиканском заливе, акватории Юго-Восточной Азии.

«Теплая вода от +15 до +30 градусов и умеренная соленость воды делают Черное и Азовское моря потенциальными местами обитания Vibrio. Особенно в жаркий сезон», — рассказал эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.

Риск распространения повышают загрязненные водоемы или зоны с низким качеством очистки воды.

В организм человека Vibrio попадает орально, то есть через употребление недостаточно приготовленных морепродуктов, таких как устрицы, мидии, креветки; через контакт с зараженной водой, то есть через раны, царапины, порезы, укусы. В зоне риска люди с пониженным иммунитетом: ВИЧ-инфицированные, страдающие системными заболеваниями, сахарным диабетом, онкологические пациенты.

Onur Dogman/Keystone Press Agency
Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Наиболее известные и опасные для человека: Vibrio cholerae (возбудитель холеры), Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus.

Чем опасен Vibrio

Он вызывает диарею, рвоту, жар и в тяжелых случаях сепсис. Одним из самых серьезных заболеваний, к которым приводит заражение, стала холера. Ее основные симптомы: сильная диарея, рвота, обезвоживание, судороги. Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней.

Также можно заработать гастроэнтерит — острое или хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки. На него намекают диарея, тошнота, рвота, боли в животе, лихорадка. Инкубационный период начинается от четырех часов.

«Когда инфекция вида Vibrio vulnificus попадает на открытую рану, начинается сепсис: лихорадка, покраснение, отек раны, поражение крови, вплоть до летального исхода в около 50% случаев», — подчеркнул Фишкин.

imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Методы диагностики и лечения бактерии Vibrio

Для выявления инфекций, вызванных бактериями Vibrio, врачи сначала собирают анамнез: уточняют симптомы (диарея, рвота, поражения кожи), спрашивают о контакте с морепродуктами, соленой водой или поездках в регионы риска, например, теплые прибрежные зоны.

Главный лабораторный метод — бактериологический посев: исследуют кал (при гастроэнтерите), кровь (при сепсисе) или раневое отделяемое (при кожных инфекциях) на специальных средах, где Vibrio образуют характерные колонии.

Быстрый способ — ПЦР. Она за несколько часов находит ДНК бактерии в образцах. Серологические тесты, определяющие антитела в крови, применяют для подтверждения инфекции на поздних стадиях, так как те появляются через 7–14 дней.

Холера, вызванная Vibrio cholerae, приводит к сильному обезвоживанию. Главное в лечении — восстановить водно-солевой баланс с помощью оральных растворов или, в тяжелых случаях, внутривенных вливаний. Для борьбы с бактерией назначают антибиотики, такие как доксициклин или азитромицин, которые быстро уничтожают Vibrio cholerae и сокращают время болезни.

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Гастроэнтерит, вызванный другими видами Vibrio, например Vibrio parahaemolyticus, требует борьбы с обезвоживанием из-за диареи и рвоты.

«Пациентам советуют пить много жидкости, а в тяжелых случаях дают регидратационные растворы. Антибиотики, такие как доксициклин или азитромицин, применяют при сильных симптомах или осложнениях, чтобы ускорить выздоровление и снизить риск распространения инфекции», — подчеркнул эксперт.

При попадании Vibrio vulnificus срочно назначают антибактериальную терапию, часто комбинацией цефтриаксона и доксициклина. По словам Фишкина, важна хирургическая обработка ран, потому что происходит нагноение. Надо санировать и лечить.

Профилактика инфекций Vibrio

Чтобы обезопасить себя от заражения важно соблюдать несколько простых правил:

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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