Сегодня 21:02 Привезу тебе холеру из Турции. Что такое бактерия Vibrio и как она подкарауливает туристов? Врач Фишкин предупредил о риске летального исхода из-за заражения Vibrio 0 0 0 Фото: Mirjam Schmitt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Туристам в Турции не позавидуешь — в ее водах нашли опасную бактерию Vibrio. Какие болезни она вызывает, стоит ли ее бояться, как обезопасить себя и не испортить отпуск — в материале 360.ru.

Что такое бактерия Vibrio Это опасная морская бактерия рода грамотрицательных. Включает в себя более 100 видов. Обитает в соленой и солоноватой воде. Наткнуться на нее можно в Средиземном, Эгейском, Мраморном морях, Мексиканском заливе, акватории Юго-Восточной Азии. «Теплая вода от +15 до +30 градусов и умеренная соленость воды делают Черное и Азовское моря потенциальными местами обитания Vibrio. Особенно в жаркий сезон», — рассказал эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин. Риск распространения повышают загрязненные водоемы или зоны с низким качеством очистки воды. В организм человека Vibrio попадает орально, то есть через употребление недостаточно приготовленных морепродуктов, таких как устрицы, мидии, креветки; через контакт с зараженной водой, то есть через раны, царапины, порезы, укусы. В зоне риска люди с пониженным иммунитетом: ВИЧ-инфицированные, страдающие системными заболеваниями, сахарным диабетом, онкологические пациенты.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наиболее известные и опасные для человека: Vibrio cholerae (возбудитель холеры), Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus. Чем опасен Vibrio Он вызывает диарею, рвоту, жар и в тяжелых случаях сепсис. Одним из самых серьезных заболеваний, к которым приводит заражение, стала холера. Ее основные симптомы: сильная диарея, рвота, обезвоживание, судороги. Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней. Также можно заработать гастроэнтерит — острое или хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки. На него намекают диарея, тошнота, рвота, боли в животе, лихорадка. Инкубационный период начинается от четырех часов. «Когда инфекция вида Vibrio vulnificus попадает на открытую рану, начинается сепсис: лихорадка, покраснение, отек раны, поражение крови, вплоть до летального исхода в около 50% случаев», — подчеркнул Фишкин.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Методы диагностики и лечения бактерии Vibrio Для выявления инфекций, вызванных бактериями Vibrio, врачи сначала собирают анамнез: уточняют симптомы (диарея, рвота, поражения кожи), спрашивают о контакте с морепродуктами, соленой водой или поездках в регионы риска, например, теплые прибрежные зоны. Главный лабораторный метод — бактериологический посев: исследуют кал (при гастроэнтерите), кровь (при сепсисе) или раневое отделяемое (при кожных инфекциях) на специальных средах, где Vibrio образуют характерные колонии. Быстрый способ — ПЦР. Она за несколько часов находит ДНК бактерии в образцах. Серологические тесты, определяющие антитела в крови, применяют для подтверждения инфекции на поздних стадиях, так как те появляются через 7–14 дней. Холера, вызванная Vibrio cholerae, приводит к сильному обезвоживанию. Главное в лечении — восстановить водно-солевой баланс с помощью оральных растворов или, в тяжелых случаях, внутривенных вливаний. Для борьбы с бактерией назначают антибиотики, такие как доксициклин или азитромицин, которые быстро уничтожают Vibrio cholerae и сокращают время болезни.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Гастроэнтерит, вызванный другими видами Vibrio, например Vibrio parahaemolyticus, требует борьбы с обезвоживанием из-за диареи и рвоты. «Пациентам советуют пить много жидкости, а в тяжелых случаях дают регидратационные растворы. Антибиотики, такие как доксициклин или азитромицин, применяют при сильных симптомах или осложнениях, чтобы ускорить выздоровление и снизить риск распространения инфекции», — подчеркнул эксперт. При попадании Vibrio vulnificus срочно назначают антибактериальную терапию, часто комбинацией цефтриаксона и доксициклина. По словам Фишкина, важна хирургическая обработка ран, потому что происходит нагноение. Надо санировать и лечить. Профилактика инфекций Vibrio Чтобы обезопасить себя от заражения важно соблюдать несколько простых правил:

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Варить, жарить или запекать рыбу, устрицы, мидии и креветки при температуре выше +65 градусов, чтобы уничтожить бактерии Vibrio. Сырые или недоваренные морепродукты часто содержат бактерии, вызывающие гастроэнтерит или сепсис;

Мыть руки, посуду и разделочные доски после контакта с сырыми морепродуктами. Это предотвращает перекрестное загрязнение, когда бактерии с сырой рыбы попадают на готовую еду или поверхности;

Хранить рыбу и моллюсков в холодильнике при температуре ниже +4 градусов. Не употреблять морепродукты с подозрительным запахом или при ненадлежащем хранении;

Избегать купания в теплых соленых или солоноватых водоемах, особенно с открытыми ранами;

Употреблять только бутилированную или кипяченую воду в регионах с риском холеры, вызываемой Vibrio cholerae. Это особенно важно в местах с плохой санитарией, чтобы избежать кишечных инфекций;

Применять оральные вакцины, такие как Dukoral, при поездках в регионы с высоким риском холеры, потому что они способны защитить от заболевания. Стоит обратить внимание, что Dukoral спасает только от одного вида Vibrio.