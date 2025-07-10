Врач Лебедев назвал холеру самой опасной инфекцией, передающейся через воду

Многие люди предпочитают проводить время у воды, однако не все задумываются о потенциальных опасностях, которые могут подстерегать в открытых водоемах. Ведущий эксперт и руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с KP.RU поделился информацией о наиболее опасном кишечном заболевании, которое можно подхватить в воде.

«Самое опасное кишечное заболевание, передающееся через воду, — это холера. Она относится к особо опасным инфекциям. До сегодняшнего дня регистрируются вспышки этого заболевания, преимущественно в жарких странах. Защититься от холеры можно с помощью вакцинации», — сообщил специалист.

Также Лебедев подчеркнул, что риски подстерегают не только в воде, но и в песке на пляжах. Песок может быть источником заражения различными микроорганизмами — гельминтами, грибами и бактериями. Поскольку песок на пляже не подвергается обработке, на его глубине могут размножаться опасные возбудители, которые через микротрещины на коже способны вызвать заболевания, предупредил инфекционист.