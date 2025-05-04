«Организм погибает резко». Онищенко назвал главный симптом холеры

Главным симптомом холеры стала дисфункция кишечника, приводящая к резкому обезвоживанию организма, лечение проводят регидратационными смесями. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Это дисфункция кишечника, это обезвоживание организма, и организм умирает, погибает от обезвоживания, резко», — пояснил Онищенко.

По его словам, лечение холеры начинается с восполнения жидкости. Специальные регидратационные смеси содержат соль для поддержания водно-солевого баланса. Это предотвращает критическую потерю влаги, которая может вызвать остановку сердца.

Онищенко добавил, что в борьбе с холерой также применяют антибиотики. Он подчеркнул, что российские специалисты умеют лечить это заболевание.

«А боязнь ее — она способствует, она работает на холеру, а вот разумное и правильное поведение помогает», — отметил академик.

Ранее RT сообщил, что из-за заболевшего холерой в Подмосковье под медицинское наблюдение взяли более 300 человек в 33 регионах страны.