В Подмосковье рассказали о состоянии пациента с подозрением на оспу обезьян

Подмосковные врачи заподозрили оспу обезьян у одного человека. Он проходит дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз, сообщила 360.ru пресс-служба Домодедовской больницы.

Информация о том, что симптомы оспы обезьян проявились у двух человек, не подтвердилась. Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил о поступлении одного человека.

«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями для уточнения диагноза. В настоящее время проводятся необходимые диагностические мероприятия для подтверждения или исключения заболевания», — сказал он.

Состояние больного удовлетворительное, он находится на обследовании. Врачи вместе с органами Роспотребнадзора организовали необходимые в таких случаях изоляционные и карантинные мероприятия.

О том, что в Домодедовскую больницу поступили два пациента с симптомами оспы обезьян, писал телеграм-канал Shot. Это 41-летний житель Одинцовского городского округа и контактировавший с ним человек. Болезнь проявилась пять дней назад в виде сыпи на лице и температуры 39 градусов.

Последняя крупная вспышка оспы обезьян произошла в 2024 году в Африке, к началу следующего года первый случай заражения зарегистрировали в Азербайджане. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что эта болезнь вошла в составленный ВОЗ список потенциально опасных возбудителей.