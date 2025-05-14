Онищенко назвал 36 болезней, из-за которых может начаться пандемия

Онищенко: существует перечень из 36 инфекций, которые могут вызвать пандемию

Новую пандемию может спровоцировать одна из 36 инфекций, которые вошли в список ВОЗ потенциально опасных возбудителей. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время пресс-конференции «Биобезопасность стран ЕАЭС», его процитировало РИА «Новости» .

По словам Онищенко, эксперты ВОЗ составили перечень из 36 инфекций, которые с наибольшей вероятностью могут вызвать следующую пандемию.

«Прежде всего, это грипп, грипп свиной, который был в 2009 году и 2019 году», — рассказал Онищенко.

Кроме того, в список вошел и так называемый птичий грипп, за которым ученые наблюдают уже на протяжении 30 лет.

Он добавил, что возможен новый штамм коронавируса, который уже не будет называться COVID-19. Также угрозу представляет метапневмония — вирус, зафиксированный в начале этого года в северных провинциях Китая.

В список также вошли «экзотические болезни»: хантавирус, лихорадка Эбола и оспа обезьян.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян, что в августе прогнозируется пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России. В группе риска — жители территорий с очагами заболевания и те, кто посещает их в сезон активности переносчиков.