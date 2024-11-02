Количество людей с оспой обезьян увеличилось в Африке на 500% в 2024 году

В Африке специалисты фиксируют рост случаев заражения оспой обезьян (mpox). Так, с начала 2024 года число заражений увеличилось на 500%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.
«Оспа обезьян продолжает распространяться по Африканскому континенту», — говорится в сообщении Africa CDC.
Как уточнили «Известия», 85,7% инфицированных проживают в Центральной Африке. В этом регионе смертность от вируса достигает 99,5%. Статистики по другим регионам агентство не приводит.
Ранее британское агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило о первом случае выявления нового штамма mpox на острове.
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