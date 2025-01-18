Оспа обезьян добралась до Азербайджана

В Азербайджане выявили первый случай случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки в одну из зарубежных стран, где он находился с 2 по 11 января. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Спустя несколько дней после возвращения мужчина обратился в одну из клиник в Баку. У него появились высыпания в области половых органов, повысилась температура тела, начались мышечные боли и увеличились лимфатические узлы.

Врач выяснили, что азербайджанец контактировал с человеком с сыпью во время поездки в другую страну. Результат ПЦР-теста на вирус оспы обезьян дал положительный ответ, мужчину госпитализировали.

У контактировавших с заболевшим членов семьи симптомы не проявились, их обеспечили медикаментами и назначили профилактическое лечение.

В начале января первый случай заражения штаммом оспы обезьян выявили во Франции.